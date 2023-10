Analytici zien Ajax inzakken tegen Brighton: 'Dat zit gewoon niet in ze'

Ajax staat bij rust met 1-0 achter tegen Brighton & Hove Albion. De Amsterdammers zakten flink in tijdens de Europa League-wedstrijd en hoopten met 0-0 de rust te halen, maar dat ging niet door. De analytici van ESPN zagen een onwennig Ajax.Kenneth Perez was onder de indruk van Brighton en zag van Ajax aanvallend heel weinig. 'Ja, Ajax speelt nu op deze manier, gegroepeerd naar achteren. Maar dat zit niet in ze.

Kees Kwakman was het met Perez eens. 'Ajax begon nog hoger op eigen helft, daarna stond Brobbey op een meter of dertig van het doel. Een soort 4-4-2, met Bergwijn en Forbs die terugzakten. De afstanden zijn te belopen. Als je compact speelt, moet je inderdaad zo staan. Het grootste probleem zit aan de bal. Ajax heeft twee corners gehad, dat is het.'

Voor het aanvallende probleem had Marciano Vink een oplossing. 'Als je de beslissing neemt om een soort catenaccio te spelen, dan moet je als je de bal verovert, wel vooruit kijken. Te veel Ajacieden hebben in hun hoofd: de bal moet achteruit. Zo verras je de tegenstander nooit.'Kijk hier terug op een heerlijke CL-avond met Feyenoord als grote winnaar headtopics.com

Nederland Headlines

Lees verder:

VI_nl »

De Zerbi kán simpelweg geen analyse over Ajax geven: ‘Maar Ajax is Ajax’Roberto De Zerbi heeft woensdag tijdens de persconferentie geen duidelijke analyse over Ajax kunnen geven. De manager van Brighton & Hove Albion weet dat de Amsterdammers een bijzonder moeilijk seizoen kennen. De Italiaan moest een vraag van een journalist dan ook schuldig blijven. Lees verder ⮕

Anderhalve kans, twee snelle goals Aston Villa tegen AZ • Ajax straks tegen BrightonVoor de derde avond op rij Europees voetbal, nu in de Conference League en Europa League met AZ (18.45u) en Ajax (21.00u). Blijf hier op de hoogte van alles wat op en rond de velden gebeurt. Lees verder ⮕

Anderhalve kans, twee snelle goals Aston Villa tegen AZ • Ajax treft straks BrightonVoor de derde avond op rij Europees voetbal, nu in de Conference League en Europa League met AZ (18.45u) en Ajax (21.00u). Blijf hier op de hoogte van alles wat op en rond de velden gebeurt. Lees verder ⮕

Anderhalve kans, twee snelle goals Aston Villa tegen AZ • Ajax treft straks BrightonVoor de derde avond op rij Europees voetbal, nu in de Conference League en Europa League met AZ (18.45u) en Ajax (21.00u). Blijf hier op de hoogte van alles wat op en rond de velden gebeurt. Lees verder ⮕

Twee Nederlanders in de basis bij Brighton tegen AjaxLees meer Lees verder ⮕

Drie kansen, vier goals Aston Villa tegen AZ • Ajax treft straks BrightonVoor de derde avond op rij Europees voetbal, nu in de Conference League en Europa League met AZ (18.45u) en Ajax (21.00u). Blijf hier op de hoogte van alles wat op en rond de velden gebeurt. Lees verder ⮕