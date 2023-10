Amsterdamse paaltjes tegen sluipverkeer weggehaald: grote hinder hulpdiensten

De paaltjes die in het centrum van Amsterdam waren geplaatst om sluipverkeer tegen te gaan, zijn alweer weggehaald, meldt AT5. Ze zouden te veel hinder voor hulpdiensten opleveren. De problemen kwamen vanochtend aan bod tijdens een gesprek tussen het Stadsdeel Centrum en de hulpdiensten: 'Daarna hebben wij gezamenlijk besloten om het palenplan per direct op te schorten', aldus Micha Mos van het stadsdeel.

Op de eerste dag na de invoering bleek dat het brandweermannen zeker tien minuten kostte om de paaltjes te verwijderen. Wethouder Melanie van der Horst (Verkeer) gaf toen aan dat de brandweer het weghalen zou oefenen. De hulpdiensten waren overigens ook zelf verantwoordelijk voor het terugplaatsen van de paaltjes. Het Amsterdamse gemeentebestuur probeert de stad al langer autoluw te maken.

