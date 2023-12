Amsterdammers hebben relatief makkelijk programma gehad

De journalist plaatst daarbij wel de kanttekening dat de Amsterdammers een relatief eenvoudige reeks wedstrijden achter de rug hebben. "Je moet er ook niet al te lyrisch over te doen, want ze hebben een relatief makkelijk programma gehad. Het is wel veel stabieler. Mensen zitten wat beter in hun vel en dat zie je aan alles." De journalist stipt aan dat het begin dit seizoen een periode enorm onrustig is geweest bij de Amsterdammers.

"Er was binnen de selectie allerlei onvrede en er werden trieste oorlogjes uitgevochten tussen de trainer Maurice Steijn en technisch directeur Sven Mislintat. Dat heb je nu niet meer en dan kun je ook gewoon op een normale manier werken, dat doet Van ‘t Schi





voetbalzonenl » / 🏆 16. in NL Wij hebben dit nieuws samengevat zodat u het snel kunt lezen. Bent u geïnteresseerd in het nieuws, dan kunt u hier de volledige tekst lezen. Lees verder:

Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.

'Het mkb kan best een tandje bijschakelen, het is goed voor de welvaart in het Noorden'Samen zijn ze de ruggengraat van de noordelijke economie. Maar in hun prestaties blijven noordelijke mkb-ondernemers achter bij collega-bedrijven in de rest van het land.

Bron: RTVDrenthe - 🏆 10. / 61 Lees verder »

85 procent van de mensen in Gaza is op de vlucht, maar nergens is het veiligDe hulpverlening komt door de aanwezigheid van Israëlische troepen in gevaar. Opnieuw slaan zij alarm.

Bron: NOS - 🏆 5. / 63 Lees verder »

Ajax-aanvoerder Bergwijn hekelt ‘aparte mensen’: ‘Dan breng ik het nog netjes’Steven Bergwijn was zaterdag belangrijk voor Ajax met een rake penalty tegen Sparta Rotterdam (2-1 winst). De Amsterdammers speelden zonder namen op de rug. Met drie puntjes in plaats daarvan wil Ajax aandacht vragen voor de online haat die voetballers dag in, dag uit over zich heen krijgen.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

FC Volendam tot op het bot verdeeld: 'Jan Smit heeft het hard gespeeld'De raad van commissarissen van FC Volendam heeft vrijdag een opzienbarende persconferentie gegeven naar aanleiding van het ontslag van voorzitter Jan Smit. Volgens rvc-voorzitter Jaap Veerman was er sprake van een 'oorlogssituatie' tussen de rvc en het bestuur.

Bron: NUsport - 🏆 2. / 68 Lees verder »

Dit staat er nog op het spel in de laatste Formule 1-race van het seizoenNiemand zal beweren dat er in de Grand Prix van Abu Dhabi vandaag nog grote beslissingen vallen. Met twee beklonken kampioenschappen is er weinig meer om voor te knokken in de slotrace van 2023. Toch zet NU.nl nog wat zaken om op te letten op een rijtje.

Bron: NUsport - 🏆 2. / 68 Lees verder »

Meppel krijgt eerste Disney Markt van het Noorden: 'Het is de magie eromheen'In een wijkcentrum in Meppel wordt volgend jaar de eerste disneymarkt van Meppel gehouden. Verzamelaars en disneyfans kunnen er allerlei merchandise van Disney kopen.

Bron: RTVDrenthe - 🏆 10. / 61 Lees verder »