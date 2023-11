Amnesty: inzet witte fosfor Israël in Libanon onderzoeken als oorlogsmisdrijf

Het bewijsmateriaal dat wij hebben is werkelijk overweldigend. We hebben video's geanalyseerd waar je overblijfselen van witte fosfor nog ziet branden in de achtertuin van bewoners.' Eerder deze maand beschuldigde Human Rights Watch (HRW) Israël al van het afvuren van witte fosfor in de Gazastrook en Libanon. Het Israëlische leger ontkende destijds dat het fosformunitie tegen burgers had gebruikt.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NPORADIO1: Israël viel dorp in Libanon aan met witte fosfor: 'Zorgen over hun gezondheid'Het Israëlische leger heeft de schadelijke stof witte fosfor ingezet in het zuiden van Libanon. In Nieuws en Co contact met correspondent Daisy Mohr, die vorige week al slachtoffers sprak. Nu is het ook onafhankelijk bevestigd door zowel Human Rights Watch als Amnesty International.

Bron: NPORadio1 | Lees verder ⮕

NOS: VN-ambassadeur Israël draagt Jodenster • Israël: 'Hamas aangevallen in tunnels'Volg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

RTLBOULEVARD: Selena Gomez reageert voor het eerst op geweld in Gaza en IsraëlSelena Gomez zegt in een story op Instagram een pauze van sociale media te hebben genomen omdat haar 'hart gebroken is door alle horror, haat, geweld en terreur in de wereld'. De zangeres, die in het verleden al haar steun uitsprak voor Gaza, reageert hiermee voor het eerst op de oorlog tussen Hamas en Israël.

Bron: RTLBoulevard | Lees verder ⮕

NOS: Israël: gegijzelde militair bevrijd uit Gaza • Netanyahu wil geen staakt-het-vurenVolg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

NOS: Netanyahu wil geen staakt-het-vuren • Israël: gegijzelde militair bevrijd uit GazaVolg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

NPORADIO1: Israël wil geen staakt-het-vurenEr gebeurde weer veel vandaag in de strijd tussen Israël en Hamas. Terwijl de bombardementen in Gaza doorgaan, de Israëlische grondtroepen daar oprukken en gegijzelden in nieuwe beelden een emotionele oproep deden, sluit de Israëlische premier Netanyahu een staakt-het-vuren uit.

Bron: NPORadio1 | Lees verder ⮕