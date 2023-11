Amerikaanse minister Blinken ontmoet Palestijnse president Abbas in Ramallah

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken heeft de Palestijnse president Abbas ontmoet in Ramallah op de Westelijke Jordaanoever. Ze spraken een uur met elkaar over onder meer over de situatie in Gaza. Blinken zei in het gesprek onder meer dat Gazanen niet onder dwang verplaatst moeten worden. Hij herhaalde verder dat de VS streeft naar het waarborgen van de waardigheid en veiligheid van zowel Palestijnen als Israëliërs.

Ook benadrukte de minister dat de VS zich inzet voor het verlenen van humanitaire hulp en de hervatting van essentiële diensten in de Gazastrook. Hij zegt dat de VS achter het Palestijnse streven staat naar een eigen staat. Abbas zei op zijn beurt dat er een onmiddellijke staakt-het-vuren moet komen en de doorgang van humanitaire hulp naar Gaza. Blinken is in het Midden-Oosten voor een rondreis waar hij verschillende leiders spreekt. Hij is nu onderweg naar Turkije

:

RTLBOULEVARD: Sleaford Mods beëindigt concert om Palestijnse sjaal op podiumHet Britse postpunk-duo Sleaford Mods heeft vrijdagavond een concert in Madrid afgebroken. Dat gebeurde volgens Far Out Magazine nadat er tot tweemaal toe een Palestijnse sjaal op het podium werd gegooid. Op X gaf de band een verklaring waarom de show werd gestaakt.

Bron: RTLBoulevard | Lees verder »

NOSSPORT: Voetballer El Ghazi ontslagen bij Mainz na pro-Palestijnse post op sociale mediaDe oud-speler van Ajax en PSV is door de Duitse club met onmiddellijke ingang de laan uit gestuurd.

Bron: NOSsport | Lees verder »

NOS: Voetballer El Ghazi ontslagen bij Mainz na pro-Palestijnse post op sociale mediaDe oud-speler van Ajax en PSV is door de Duitse club met onmiddellijke ingang de laan uit gestuurd.

Bron: NOS | Lees verder »

NOS: Nederlanders morgen van Caïro naar huis • Gestrande Palestijnse arbeiders terug in GazaVolg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël.

Bron: NOS | Lees verder »

NOSSPORT: Voetballer El Ghazi ontslagen bij Mainz na pro-Palestijnse post op social mediaDe oud-speler van Ajax en PSV is door de Duitse club met onmiddellijke ingang de laan uit gestuurd.

Bron: NOSsport | Lees verder »

NOS: Voetballer El Ghazi ontslagen bij Mainz na pro-Palestijnse post op social mediaDe oud-speler van Ajax en PSV is door de Duitse club met onmiddellijke ingang de laan uit gestuurd.

Bron: NOS | Lees verder »