Amerikaanse autoriteiten waarschuwen Rusland voor mogelijke aanslag op Crocus City Hall

De Amerikaanse autoriteiten hebben Rusland gewaarschuwd dat specifiek de Crocus City Hall bij Moskou een mogelijk doelwit was voor terroristen. Dat schrijft The Washington Post op basis van informatie van Amerikaanse functionarissen, die in het artikel niet bij naam worden genoemd. De VS zou aanwijzingen hebben gehad dat terreurorganisatie Islamitische Staat een aanslag plande op de concertzaal.

Het was al bekend dat Moskou was gewaarschuwd voor een aanslag, maar niet dat de VS daarbij een specifiek doelwit zou hebben genoemd. Daarbij is niet duidelijk of de VS ook andere potentiële locaties voor een aanslag heeft doorgegeven. Bij het bloedbad op 22 maart vielen ten minste 144 doden en raakten honderden mensen gewond. De waarschuwing van de VS zou twee weken voor de aanslag op de concertzaal zijn doorgegeven. Het is ongebruikelijk dat er zulke specifieke informatie over mogelijke aanslagen wordt gedeeld met landen waarmee de VS geen goede verhouding heeft, zeggen experts in de kran

