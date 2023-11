Ambulancemedewerker (41) uit Borger-Odoorn een van de gewonden na botsing bij Nieuwe Pekela

Een 41-man uit de gemeente Borger-Odoorn is een van de gewonden na een frontale aanrijding die zaterdag plaatsvond op de N366. De man werkte op de ambulance, die bij het ongeluk betrokken was. Dat schrijft RTV Noord, nadat de politie vandaag details van de betrokkenen bekendmaakte. Het incident vond zaterdagavond rond 19.30 uur plaats ter hoogte van Nieuwe Pekela.

Naast de Drentse ambulancemedewerker raakte ook een 86-jarige man uit Musselkanaal gewond die in de ambulance lag. Volgens de politie is zijn toestand zeer zorgelijk. In de auto die in botsing kwam met de ambulance zaten een 55-jarige man uit Stadskanaal en een 29-jarige man uit Groningen. Hoe de aanrijding tot stand kwam heeft de politie nog altijd in onderzoek Heb jij een tip voor ons?Stuur een bericht, foto of video via WhatsApp of mail de redactie.

