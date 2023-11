Amateurs Hardenberg zorgen voor bekersensatie door Heracles uit te schakelen

Uitgerekend oud Heracles-speler Jesper Drost kopte de 2-0 binnen. Heracles probeerde nog iets te forceren, maar slaagde er niet in uitschakeling te voorkomen. Daarmee heeft HHC voor een stunt gezorgd in de KNVB-beker. De Hardenbergers waren in 2015 ook al eens verantwoordelijk voor de uitschakeling van een Eredivisie-club. Destijds haalde HHC de kwartfinales door NEC met 2-0 te verslaan. Vorig jaar werd Heracles in de tweede ronde van de KNVB Beker uitgeschakeld door Go Ahead Eagles.

