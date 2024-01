Amateurclubs stunten in de KNVB-beker

Nederland is een van de weinige landen ter wereld zonder promotie/degradatie tussen de profvoetballers en de topamateurs. Ook na alle bekerstunts komt daar geen verandering in, blijkt uit een rondgang van NU.nl."Dit gaat er nooit komen." "Doe mij maar zo'n kutamateurploeg!" De Graafschap-aanvoerder Jeffry Fortes neemt geen blad voor de mond als hem in november wordt gevraagd naar zijn ideale loting voor de volgende ronde van het bekertoernooi."Lekker thuis", voegt hij er provocerend aan toe.

Het interview gaat viral.door het stof . En zo stunten meer amateurclubs in de beker: AFC schakelt PEC Zwolle uit, Excelsior Maassluis wint van Volendam, HHC overklast Heracles en Quick Boys dwingt AZ tot penalty's. Donderdag hoopt Hercules opnieuw te verrassen tegen Cambuur, na de grootste bekerstunt ooit tegen Ajax. Steeds vaker doen amateurclubs van zich spreken in Nederland. Het is in ons land dé charme van de KNVB-beker, want clubs uit de Tweede Divisie kunnen nog steeds niet promoveren naar de Keuken Kampioen Divisi





