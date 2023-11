Aly (79) is vrijwilliger bij Wildlands. 'Zolang ik gezond blijf ga ik door'

Planten en dieren spelen in het leven van Aly Scheper-Dolsma uit Emmen een belangrijke rol. Eigenhandig onderhoudt ze een joekel van een achtertuin. Daarnaast is Scheper vrijwilliger bij Wildlands. Een dag in de week is ze aanspreekpunt voor de bezoekers van het park. In de serie 80 Prachtig volgt maker Marjorie Noë de Emmense in de door haar geliefde tuinen. Op stevige schoenen en gehuld in een jas van Wildlands loopt Aly Scheper haar ronde door de dierentuin.

' Ze maakt een foto van bezoekers, wijst de weg en bindt hier en daar een klimplant op zodat gasten er niet over struikelen. 'Iets opknopen is één van de leukste dingen om hier te doen,' vindt Aly. Beeldhouwen Ook in haar eigen tuin is ze altijd bezig. 'Tuinieren is mijn lust en mijn leven.' Wat begon met een groentetuin is uitgegroeid tot een groene oase vol zelfgemaakte beelden.

