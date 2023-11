Alwi (59) ging koffie halen bij de Plus, maar werd daar flink toegetakeld

Hoe gaat het eigenlijk met hem? “Dat is best een goede vraag”, zegt Alwi. “Weet je, ik ben niet zo bang uitgevallen, maar dit had ik echt nooit verwacht.” Het begon met een opmerking over een elektrische step, vertelt hij. “Die jongen was al heel agressief en provocerend met zijn step door de winkel aan het rijden. Vervolgens kwam hij ook nog rondjes om mij heen rijden.” Alwi vroeg aan de jongeman ‘of hij dit normaal vond’. “Hij vond dat normaal, zei hij, en ik reageerde door te zeggen dat zijn ouders wel trots op hem zouden zijn. Ook daarop zei hij: ‘Ja, heel trots’. Toen zei ik: 'Wat ben je toch een misselijke kwal'.

Er zijn beelden van de mishandeling, maar die heeft hij nog niet teruggezien. Dat hij naar binnen geslagen trommelvliezen heeft, komt doordat hij een aantal forse klappen op zijn oor moete hebben gekregen, volgens de arts. “Ze suizen nog steeds”, zegt de vader van zes kinderen.De gevolgen van de mishandeling zijn groot. “Ja, het zet toch je leven op de kop. Ik ben zzp’er als manager in de landbouw en heb toch een beetje gas terug moeten nemen en wat projecten moeten uitstellen.

De daders staan duidelijk op beelden van de bewakingscamera’s van de supermarkt. “Zelfs het kentekenplaat van de step staat duidelijk in beeld, maar die kan natuurlijk gestolen zijn”, meent Alwi. Hij heeft aangifte gedaan en hoopt dat de daders worden gevonden, ‘want ik wel dat er iets mee gebeurt’.

Sandra, een dochter van Alwi, zette een oproep op Facebook om de getuigen van de mishandeling te vinden.

