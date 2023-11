'Alsof er een betonnen muur staat tussen ons en de overheid': varkensboer Arjan wil zich uit laten kopen, maar wacht al maanden op antwoord

Betonnen muur Arjan is een piekbelaster en hoort daardoor bij de bedrijven die het meest uitstoten binnen een Natura2000-gebied. Hierdoor zou hij in aanmerking kunnen komen voor de Lbv+-regeling, waarbinnen hij 120 procent van de kosten van zijn stallen terug zou krijgen.

"Op 1 juli ging de website open en door de grote belangstelling lag hij direct plat. Ik heb me dus op 2 juli in kunnen schrijven. Daar krijg je dan een bevestiging bij waarin staat dat je binnen 16 weken iets hoort. Maar tot nu toe heb ik helemaal niks gehoord. Het is alsof er een grote betonnen muur staat tussen de overheid en ons. Ik kreeg alleen een mailtje dat het aantal vierkante meters niet zou kloppen. Verder niks.

info Hoe zit het ook alweer? Er zijn twee uitkoopregelingen in het leven geroepen om de uitstoot van stikstof terug te dringen. Eén regeling specifiek voor piekbelasters zoals Arjan, een tweede voor boeren die voldoen aan een lagere drempelwaarde en 100 procent van de kosten van hun stallen kunnen krijgen. De Lbv en de Lbv-plus regeling.

In totaal hebben 694 veehouders aangegeven hun bedrijf te willen beëindigen. 318 varkenshouders, 119 melkveehouders, 122 pluimveehouders, 89 vleeskalverhouders en 46 bedrijven waar meerdere diersoorten worden gehouden.

Waarom is de regeling zo populair onder varkensboeren? Volgens Raoul Beunen, hoofddocent Omgevingsbeleid aan de Open Universiteit, spelen meerdere factoren een rol. Varkenshouders waren al langer op de hoogte van de mogelijkheid omdat ze al voor een eerdere regeling waren benaderd. Ook de marktprijs speelt een rol. "Daarnaast wisselt de varkenscyclus van jaar tot jaar. Je hebt goede en slechte jaren. In een slecht jaar is het aantrekkelijker voor een boer om zich aan te melden.

