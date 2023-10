'Als Isabel naar de Spelen gaat, laat ik een tattoo zetten'

SCHIETSPORT - Zo opa, zo vader, zo dochter. Isabel de Vries (19) uit Exloo is de derde generatie van de familie De Vries die in de schietsport uitkomt. En volgens haar vader André is zij het meest talentvol. Zelf heeft ze haar zinnen gezet op de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. 'Ik heb een afpsraak met haar', reageert vader André (57) enthousiast. 'Als zij naar de Spelen gaat, laat ik een tattoo van de Olympische ringen zetten.

'De oorsprong ligt bij mijn vader', vertelt André, 'dus de opa van Isabel. Als klein jongetje ging ik mee en dan blijk je het heel leuk te vinden. Toen kreeg ik dus verkering met mijn vrouw, die heb ik toen ook meegenomen. Zij is het ook gaan doen.' Isabel schiet al sinds haar twaalfde. Sinds twee jaar zit ze in de nationale junioren selectie en traint ze in het schietsportcentrum in Emmen. In het wedstrijdseizoen traint ze zo'n 22 uur per week.

