Almere City verrast met sterke competitiestart

De promovendus staat op een knappe negende plek na elf speelrondes. De trainer wil niet vooruitlopen op de zaken, maar is wel trots op zijn spelers.Almere City won zondag knap op bezoek bij Sparta Rotterdam en schoof daarmee door naar plek negen. Voor de promovendus is het een bijzonder sterke competitiestart, iets waar Pastoor verrast door is."Het lijkt me van wel.

Niet dat de plek op de ranglijst er nu iets toe doet, maar het is wel een mooi en voorlopig tastbaar bewijs dat we op de goede weg zijn", stelt de trainer tegenover de De ontlading was groot bij de ploeg na de overwinning. Pastoor kan begrijpen waarom."Dat komt vooral omdat die slotfase ouderwets billenknijpen wordt. Daar zijn ze geweldig doorheen gegaan, dat komt dan als een ontlading. De prestaties hiervoor leverden niet altijd drie punten op, maar ik word wel erg warm van de houding van de spelers.

