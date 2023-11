Almere City en Go Ahead Eagles scoren niet in matig eredivisieduel

Almere City en Go Ahead Eagles hebben allebei een punt overgehouden aan hun eerste ontmoeting op eredivisieniveau. In Almere werd het 0-0. Het gepromoveerde Almere is zo al vier duels op rij ongeslagen. Go Ahead Eagles handhaaft zich met vijftien punten knap in de subtop van de eredivisie. Go Ahead Eagles presteert dit jaar uitstekend, maar dan vooral in de eigen Adelaarshorst. De laatste uitoverwinning was in het vorige seizoen op 18 maart tegen FC Utrecht.

Joey Jacobs kreeg de bal in de zestien opeens voor de voeten, maar zijn inzet bereikte door een woud van benen het doel niet. Na twintig minuten haalde Almere-spits Yann Kitala opeens van afstand uit, maar zijn ziedende schot verdween net naast de paal. Go Ahead stelde daar weinig tegenover, maar hoopte kort na de uithaal van Kitala wel een strafschop te krijgen toen Willumsson onderuitgegleden werd door Almere-doelman Nordin Bakker.

