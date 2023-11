Alleenstaanden die koophuis zoeken krijgen in 2024 steuntje in de rug

000 euro extra hypotheek voor een huis met A++++-label én een energieprestatiegarantie voor de komende tien jaar. Amper woningen voor alleenstaanden met modaal salaris Toch blijft koop voor veel alleenstaanden lastig. Bij een modaal salaris van ongeveer 40.000 euro per jaar kun je, afhankelijk van onder meer je leeftijd en je studieschuld, een hypotheek krijgen van grofweg 140.000 tot 160.000 euro, bij een vaste rente voor de komende twintig jaar.

