Alle ogen gericht op Messi: wint hij zijn achtste Gouden Bal?

Messi zette vorig jaar met het winnen van de wereldtitel met Argentinië de kroon op zijn carrière. De 36-jarige superster werd daarna ook nog kampioen van Frankrijk met Paris Saint-Germain, maar de fans in Parijs waren hem liever kwijt dan raak. Bij Inter Miami voelt de zevenvoudig winnaar van de Gouden Bal zich wel weer als een vis in het water, al miste de laatste maanden de nodige competitieduels door een spierblessure.

Erling Haaland won met Manchester City ondertussen alles wat er te winnen viel en scoorde aan de lopende band, maar de Noorse doelpuntenmachine lijkt zijn eerste Gouden Bal-winst nog minimaal een jaar te moeten uitstellen.

Messi kan verder uitlopen op rivaal Ronaldo met achtste Gouden Bal-winstLionel Messi is na een jaar terug op de shortlist van de Gouden Bal-verkiezing en geldt direct weer als topfavoriet voor de prestigieuze prijs. Als hij in de prijzen valt, loopt hij verder uit op zijn rivaal Cristiano Ronaldo, die niet is genomineerd.

Gouden Bal-nominatie bevestigt nieuwe status Van Domselaar: 'Dit is sick'Daphne van Domselaar kan maandagavond als eerste vrouwelijke keeper de prestigieuze Gouden Bal winnen. Haar nominatie was het gevolg van een droomseizoen waarin ze internationaal doorbrak.

PSV op rapport: één uitblinker, drie dissonanten, gouden wissels BoszPSV helemaal bovenaan, Ajax helemaal onderaan: de Eindhovenaren vochten zich in een memorabel spektakelstuk naar een 5-2 zege op de Amsterdammers. VoetbalPrimeur maakt rapport op van de zestien PSV'ers.

PSV laat Ajax imploderen na gouden greep van Peter Bosz

Werelddoelpunt: PSG-supertalent Zaïre-Emery (17) knalt bal snoeihard langs BizotDe voetbalzondag is nog jong, maar de goal van de dag lijkt al te zijn gemaakt. Het zeventienjarige Paris Saint-Germain-supertalent Warren Zaïre-Emery tekende tegen Stade Brest na zestien minuten spelen voor de schitterende 0-1.

Het moet beter aan de bal bij Ajax en daarom speelt Van den Boomen