Alkmaarse politie houdt tientallen Aston Villa-fans aan voor duel tegen AZ

In de aanloop naar de wedstrijd AZ-Aston Villa heeft de politie gisteren 52 Aston Villa-supporters aangehouden op het station van Alkmaar. Een van hen werd opgepakt voor verboden wapenbezit, de overige arrestanten voor belediging, opruiing en het verstoren van de openbare orde. Rond 17.15 uur nam de politie een mes in beslag dat een supporter bij zich droeg. Die persoon werd aangehouden. Niet veel later werd een tweede arrestatie verricht voor belediging en opruiing.

Daarbij leek iemand een mes bij zich te dragen. Toen de politie hierop wilde controleren, vluchtte de groep snel een stilstaande trein in. Met ondersteuning van de ME werden de supporters één voor één uit de trein gehaald en aangehouden voor verstoring van de openbare orde. Een aantal personen verzette zich daarbij, meldt de politie. De ME gebruikte daarom geweld en zette pepperspray in. In de trein vond de politie verdovende middelen en bivakmutsen.

