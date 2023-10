Alexander Skarsgård benoemd tot jurylid filmfestival Marrakech

Begin deze maand werd de Amerikaanse actrice Jessica Chastain benoemd tot juryvoorzitter, de Amerikaanse regisseur Martin Scorsese is tijdens de aankomende editie voor de zesde keer eregast.

Naast Chastain en Skarsgård zijn ook acteurs Zar Amir (Iran), Camille Cottin (Frankrijk), Joel Edgerton (Australië) benoemd. De lijst met juryleden wordt verder ingevuld door regisseurs Joanna Hogg (Groot-Brittannië), Dee Rees (Verenigde Staten), Tarik Saleh (Zweden) en de Frans-Marokkaanse schrijfster Leïla Slimani.

Het festival begint op 24 november en eindigt 2 december. Vlak na de aardbeving, die begin september ook Marrakech trof, was lange tijd niet bekend of het evenement wel doorgang zou vinden. Organisatoren van festivals en evenementen in andere Marokkaanse steden besloten tot uitstel, uit solidariteit met slachtoffers en nabestaanden. headtopics.com

