Alex Schalk schiet Urawa Red Diamonds naar halve finales WK voor clubs

Alex Schalk schoot Urawa Red Diamonds vrijdag naar de halve finales van het WK voor clubs. Daardoor wacht 'Der Bomber van Breda' dinsdagavond met zijn Japanse club een clash met grootmacht Manchester City. Als het interview al even aan de gang is, klinkt aan de andere kant van de lijn plots geschreeuw. Het is Bryan Linssen, sinds dit seizoen ploeggenoot van Schalk bij Urawa."Bryan roept dat ik moet opschieten. Hij wil ons potje kaarten afmaken", vertelt Schalk lachend aan NU.nl.

De 31-jarige aanvaller heeft deze dagen weinig tijd voor spelletjes. Sinds zijn doelpunt tegen het Mexicaanse Club Léon (0-1-zege) in de kwartfinales van het WK voor clubs, waarmee hij zijn club als invaller naar een halve finale tegen Manchester City schoot, staat zijn telefoon roodgloeiend. "Het is een gekkenhuis. Ik heb veel reacties en interviewaanvragen gekregen. Leuk, hoo





