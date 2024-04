Alex Pastoor vertrekt bij Almere City na dit seizoen

Alex Pastoor vertrekt na dit seizoen bij Almere City . Dat heeft de club maandagmiddag bekend gemaakt via de officiële kanalen. Daarmee komt er een einde aan een zeer vruchtbare samenwerking.Pastoor streek in januari van 2022 neer bij Almere. De club stond destijds onderaan in de Keuken Kampioen Divisie. Vorig jaar gidste hij de Flevolanders naar een historische promotie. Ook in dehoudt de club zich knap staande. Almere staat twaalfde en lijkt zich 'gewoon' te gaan handhaven.

"Ik ben trots op het avontuur dat we destijds samen zijn aangegaan en zal Alex voor altijd dankbaar blijven dat hij aan de sportieve status heeft geholpen die het mijns inziens verdient", vertelt algemeen directeur John Bes op de clubsite.Pastoor zelf is ook enorm dankbaar voor zijn periode bij Almere."Het was een geweldige tijd, waarbij het mijn opdracht was om de prestatiecultuur verder te ontwikkelen. Dat is mijns inziens goed gelukt, vooral door de optimale samenwerking met de leiding van de club, de staf en de spelers.

Het is nog niet duidelijk wat de volgende bestemming van de trainer wordt. Ook is het nog niet duidelijk wie zijn opvolger wordt bij Almere. Hedwiges Maduro, die vorig jaar van Almere naar Ajax trok, werd al genoemd als mogelijke kandidaat.Na dit seizoen komt er een einde aan de succesvolle samenwerking tussen Alex Pastoor en Almere City FC.

Alex Pastoor Almere City Vertrek Samenwerking Promotie Prestatiecultuur

Wij hebben dit nieuws samengevat zodat u het snel kunt lezen. Bent u geïnteresseerd in het nieuws, dan kunt u hier de volledige tekst lezen. Lees verder:



VoetbalPrimeur / 🏆 20. in NL

Nederland Laatste Nieuws, Nederland Headlines

Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.

Alex Pastoor vertrekt jaar na historische prestatie als trainer van Almere CityAlex Pastoor vertrekt na dit seizoen bij Almere City FC. Dat maakt de club maandagmiddag bekend via de officiële kanalen. Pastoor, die sinds begin 2022 de trainer is van de Flevolanders, was verantwoordelijk voor het grootste succes in de clubhistorie van Almere: promotie naar de Eredivisie.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

Almere City kan op zoek naar nieuwe trainer: Pastoor stopt na successeizoenAlex Pastoor vertrekt na dit seizoen bij Almere City. Dat heeft de club maandagmiddag bekend gemaakt via de officiële kanalen. Daarmee komt er een einde aan een zeer vruchtbare samenwerking.

Bron: VoetbalPrimeur - 🏆 20. / 51 Lees verder »

Pastoor 'snapt helemaal niets' van Vaessen: 'Almere City als de tandarts'Alex Pastoor is niet te spreken over de kritiek van RKC Waalwijk-doelman Etienne Vaessen op de speelwijze van Almere City FC. De trainer van De Zwarte Schapen vond de remise (0-0) van donderdag gewoon een terechte afspiegeling van de verhoudingen.

Bron: VoetbalPrimeur - 🏆 20. / 51 Lees verder »

Vaessen kritisch op speelstijl Almere City FCKeeper Vaessen uit kritiek op de speelstijl van Almere City FC, coach Pastoor reageert geïrriteerd

Bron: VoetbalPrimeur - 🏆 20. / 51 Lees verder »

Ajax dreigt Hedwiges Maduro al na een jaar kwijt te rakenHedwiges Maduro is een van de belangrijke kandidaten voor de opvolging van Alex Pastoor bij Almere City FC, zo weet Tim van Duijn van Voetbal International. Almere City houdt serieus rekening met het vertrek van zijn succestrainer, die de club in zijn eerste Eredivisie-jaar naar vrijwel moeiteloze handhaving lijkt te leiden.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

Ajax dreigt Maduro kwijt te raken, die in beeld is als hoofdcoach in EredivisieHedwiges Maduro is een van de belangrijke kandidaten voor de opvolging van Alex Pastoor bij Almere City FC, zo weet Tim van Duijn van Voetbal International. Almere City houdt serieus rekening met het vertrek van zijn succestrainer, die de club in zijn eerste Eredivisie-jaar naar vrijwel moeiteloze handhaving lijkt te leiden.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »