Alex Kroes geeft startdatum als directeur aan

Alex Kroes heeft via zijn LinkedIn-pagina gedeeld wanneer hij weer aan de slag gaat als directeur. Het is al bekend dat hij dit bijgaat doen, maar over de precieze datum was nog wat onduidelijkheid. Kroes lijkt nu zelf aan te geven dat hij 15 maart 2024 weer gaat starten.Over de startdatum van Kroes is al een tijdje gebakkelei tussen Ajax en AZ

. Al even geleden werd bekend dat de beleidsbepaler aan de slag zou gaan in Amsterdam, maar door een concurrentiebeding mocht hij het eerste jaar na zijn AZ-vertrek nergens anders aan de slag. Na gesprekken met Louis van Gaal en Michael van Praag is de datum wat naar voren geschoven, maar Kroes gaf zelf eerder aan dat hij voor 15 maart waarschijnlijk niet aan de slag kan gaan bij Ajax. Totdat Kroes daadwerkelijk zijn plaats in de Johan Cruijff ArenA in zal nemen, is Jan van Halst zijn tijdelijke vervanger. Als hij het stokje overgeeft zal hij niet meer terugkeren in zijn functie als commissaris, de rol die Van Halst eerder had bij Ajax. Er wordt gezegd dat Kroes op de achtergrond al betrokken is bij beslissingen en het meedenken over bepaalde zaken, maar dat is nog niet duidelijk gebleken.Alex Kroes heeft er in ieder geval zin in. De voormalig AZ-directeur heeft zeer recent zijn LinkedIn bio bijgewerkt. Daarmee lijkt hij te bevestigen dat AZ niet mee wil werken aan een eerdere beëindiging van het concurrentiebeding.'Alex Kroes koopt tijd bij Ajax: ingewijden gaan uit van buitenlandse coach

