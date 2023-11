Alberto Stegeman waarschuwt voor 'heel heftige' aflevering van 'Undercover in Nederland'

Alberto Stegeman (52) heeft al menig crimineel in de kraag gevat in 'Undercover in Nederland'. De programmamaker is inmiddels wel wat gewend, maar waarschuwt zondagavond voor een 'heel heftige' aflevering, waarvan akte. Het verhaal over Leon C. gaat door merg en been. 'Als ik zie wat hij andere vrouwen heeft aangedaan, dan krijg ik bijna het idee dat ik geluk heb gehad'. Eerder confronteert Alberto hem al na beschuldigingen van oplichting en de mishandeling van een huurbaas.

Het opvliegende karakter van Leon wordt duidelijk als hij voor de camera op een van de schuldeisers af stiert. Hij gaat vrijuit, maar nu komen er nog meer schokkende verhalen over de man naar buiten. Een vrouw vertelt hoe hij haar bruut verkracht heeft en dat zij lang niet het enige slachtoffer is. Alberto legt aan het begin van de aflevering uit dat Leon op een signaleringslijst van de opsporingsdiensten staat. Dit betekent dat hij buiten heterdaad aangehouden kan worden, maar dan moet je wel weten waar hij uithangt





