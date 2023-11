'Akkoord in Amsterdam: Ajax gaat interim-trainer Van 't Schip presenteren'

Van 't Schip zal maandag ook gepresenteerd worden in de Johan Cruijff Arena, waar hij wordt bijgestaan door zijn vertrouweling Michael Valkanis. De twee werkten eerder samen met Melbourne City FC, PEC Zwolle en de nationale ploeg van Griekenland. Valkanis komt over van Hapoel Tel Aviv en gaat als extra assistent fungeren.

Hedwiges Maduro, die de honneurs waarnam tegen Brighton (2-0) en PSV (5-2), keert naar verwachting terug als rechterhand van Van 't Schip. Ook Said Bakkati blijft in de technische staf. De doorgeschoven Dave Vos gaat weer aan de slag als trainer van Jong Ajax.Van 't Schip zit komende donderdag tegen FC Volendam voor het eerst op de Ajax-bank. Drie dagen later volgt de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen.

