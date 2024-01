Ajax zet eerste stappen richting wederopbouw van de club

Ajax zet in januari de eerste stappen richting de wederopbouw van de club. De Amsterdamse club wil voor maart, als Alex Kroes start als algemeen directeur, zoveel mogelijk reparatiewerkzaamheden verricht hebben. Wat staat er deze maand nog te gebeuren bijDe Lang neemt op interim-basis de functie van technisch directeur op zich. In januari is de hoofdscout dan ook hoofdverantwoordelijk voor in- en uitgaande transfers.

Het is niet het enige waar De Lang zich over moet buigen: een aantal grote beloften loopt binnen afzienbare tijd uit zijn contract.Het verhaal is bekend: voormalig technisch directeur Sven Mislintat haalde twaalf nieuwe spelers, van wie het merendeel (nog) niet presteert in Amsterdam. Van de eerste, Georges Mikautadze, heeft de Amsterdamse club alweer afscheid genomen. De Georgiër keert op huurbasis terug naar zijn oude club FC Metz, dat een optie tot koop bedingt.Aan de inkomende kant ook één afgeronde deal: Kian Fitz-Jim keert voortijdig terug van zijn huurperiode bij Excelsio





