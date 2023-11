Ajax zet alles op alles voor contractverlenging Gabriel Misehouy

Ajax zet nog steeds alles op alles om het contract van Gabriel Misehouy alsnog te verlengen. De uitblinker van JongWat voor Misehouy wel een reden zou kunnen zijn om te vertrekken, is de manier waarop hij meegenomen wordt in het eerste van Ajax. De aanvallende middenvelder trainde in tegenstelling tot leeftijdsgenoten Silvano Vos en Amourricho van Axel Dongen nog niet mee bij het eerste van de Amsterdammers.

Toch hoopt Ajax op korte termijn een contractverlenging van Misehouy te bewerkstelligen. Achter de schermen is Ajax ook nog altijd bezig om een talent aan de club toe te voegen. De Amsterdammers zijn al akkoord met Mónagas SC over de komst van David Martínez, maar na het ontslag van Sven Mislintat liggen de onderhandelingen stil. Doordat de technische beleidsbepaling bij Ajax lange tijd onduidelijk was, is er nog altijd geen beslissing genomen over Martínez. De Venezolaan kan daardoor nog altijd door andere clubs weggekaapt worden, als Ajax niet opschiet.Teru

:

VOETBALPRIMEUR: 'Ajax zet vol in op verlenging Misehouy, Venezolaans talent nog steeds niet rond'Ajax zet nog steeds alles op alles om het contract van Gabriel Misehouy alsnog te verlengen. De uitblinker van Jong Ajax staat al een tijdje in de belangstelling van Manchester City, maar volgens Voetbal International is zijn grote doel nog altijd slagen bij de Amsterdammers.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder »

VOETBALPRIMEUR: De Ligt baalt van Ajax en Jong Ajax: 'Dat doet veel pijn om te zien'Het doet Matthijs de Ligt pijn dat Ajax én Jong Ajax er niet goed voor staan in hun competities. Het opleidingsproduct van de Amsterdammers heeft echter vertrouwen in een wederopstanding.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder »

VOETBALPRIMEUR: Tadic: 'Ajax zal zich herstellen met mensen die weten wat Ajax is'In gesprek met De Telegraaf reageert de voormalig captain, nu speler van Fenerahçe, op het verval van zijn oude club.Tadic had afgelopen zomer weinig vertrouwen in de renovatie die Sven Mislintat doorvoerde bij Ajax. De linkspoot vertrok daardoor naar Turkije, terwijl Ajax nu op de vijftiende plek staat in de Eredivisie."Het zou voor alle Ajacieden ook een waarschuwing moeten zijn dat je alleen als collectief successen kunt boeken", zegt hij tegenover"Iedereen die van Ajax houdt en de club in zijn hart draagt, voelt teleurstelling en pijn. Maar soms gebeuren dingen in het leven met een reden: om sommige dingen te leren waarderen en respecteren", vervolgt Tadic."In Turkije is iedereen in shock door de prestaties van Ajax, zoals de hele wereld verbijsterd is."Toch gelooft de 34-jarige aanvaller dat het uiteindelijk goedkomt in Amsterdam."Maar ik weet zeker dat Ajax zich met mensen die weten wat Ajax is, zoals Louis van Gaal, Michael van Praag, Danny Blind en John van ’t Schip, zal herstellen. Ze weten wat nodig is om successen te boeken en zullen de boel repareren."

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder »

VOETBALZONENL: Driessen wijst andere ‘man of the match’ aan bij Ajax: ‘Alles op zijn schouders’Valentijn Driessen vond FC Volendam erbarmelijk voor de dag komen tegen Ajax vrijdagavond. De Amsterdammers wonnen in eigen huis met 2-0, maar volgens de chef voetbal van De Telegraaf is het 'gênant' om blij te zijn met een overwinning op de ploeg van trainer Matthias Kohler.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder »

VOETBALZONENL: Driessen wijst andere ‘man of the match’ aan bij Ajax: ‘Alles op zijn schouders’Valentijn Driessen vond FC Volendam erbarmelijk voor de dag komen tegen Ajax vrijdagavond. De Amsterdammers wonnen in eigen huis met 2-0, maar volgens de chef voetbal van De Telegraaf is het 'gênant' om blij te zijn met een overwinning op de ploeg van trainer Matthias Kohler.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder »

VOETBALPRIMEUR: Drietal terug bij Ajax, Van 't Schip gaat in op debuut Martha: 'Kan gebeuren'John van 't Schip laat nog niets los over de basisopstelling van Ajax tegen sc Heerenveen aanstaande zondag. Devyne Rensch, Carlos Forbs en Borna Sosa keren na een blessure mogelijk terug in de wedstrijdselectie.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder »