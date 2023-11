Ajax wil mogelijk nieuwe nummer zes aantrekken

Het lijkt een veeg teken aan de wand voor Sivert Mannsverk en Benjamin Tahirovic. Al vroeg in de transferperiode trok de inmiddels ontslagen Sven Mislintat 7,5 miljoen euro uit voor Tahirovic. De Bosniër werd bestempeld als 'één van de grootste talenten in de wereld op zijn positie', maar hij wist die verwachtingen nog niet in te lossen. Al tegen het advies van de scouting, omdat hij de ontwikkeling van Silvano Vos in de weg zou zitten.

De Noor kende een dramatisch debuut tegen FC Twente en raakte daarna ook nog eens geblesseerd. Interim-trainer John van 't Schip prees de Nederlandse middenvelder voor het duel met FC Volendam al als mogelijke leider in zijn selectie. Ondanks de aanwezigheid van Van den Boomen, Vos, Tahirovic en Mannsverk lijkt Ajax toch weer de markt op te willen voor een nieuwe nummer zes. Het weekblad schrijft onder meer dat Ajax bereid is te investeren en leiderschap wil toevoegen, maar daarvoor zullen eerst spelers verkocht moeten worden. Steven Bergwijn is een belangrijke kandidaat om geld op te brengen

