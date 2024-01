Ajax wil huurperiode van speler vroegtijdig beëindigen

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.zondagavond. De middenvelder speelt momenteel op huurbasis bij Excelsior en de Amsterdammers willen de verhuurperiode graag vroegtijdig beëindigen.

De Kralingers zijn echter niet bereid om mee te werken aan een eerder vertrek van Fitz-Jim. Volgens de berichtgeving heeft Ajax zich reeds gemeld bij Excelsior met het verzoek om de verhuurperiode te beëindigen, maar die club verzet zich vooralsnog hevig. De club uit Rotterdam heeft het verzoek van Ajax resoluut van tafel gewerkt en vroegtijdige beëindiging van de huurovereenkomst is geen optie.Dat Ajax de situatie van huurlingen is gaan bekijken, kan niet los worden gezien van de financiële situatie van de Amsterdammer





Derksen verwerpt vergelijking tussen Ajax en Feyenoord: ‘Ajax is andere klasse’Johan Derksen is kritisch op Ajax en zijn supporters. De analist stelt aan tafel bij Vandaag Inside onder meer dat de Amsterdammers 'een heel modaal elftalletje' hebben. Daarnaast snapt hij niets van de blijdschap bij de supporters om het bereiken van de Conference League.

VZ Kort: Excelsior zegt oefenduel af vanwege zieke spelersIn VZ Kort houdt Voetbalzone je op de hoogte van alle nieuwtjes in de (inter)nationale voetbalwereld.

FC Twente buigt 0-2 achterstand tegen tien Kralingers om naar zegeDeze vrijdagse voetbalavond had één eredivisieduel in de aanbieding: FC Twente-Excelsior.

FC Twente buigt 0-2 achterstand tegen tien Kralingers om naar zegeDeze vrijdagse voetbalavond had één eredivisieduel in de aanbieding: FC Twente-Excelsior.

Ajax laat zege op PSV in blessuretijd uit handen glippen, Feyenoord trekt aan noodremDe Amsterdammers nemen op de Herdgang een 3-1 voorsprong, maar zien die in de slotfase teniet gedaan worden door PSV, 3-3. Feyenoord trekt tegen ADO Den Haag aan de noodrem, pakt rood, maar speelt daardoor wel gelijk: 1-1.

Ajax-aanvoerder Bergwijn hekelt ‘aparte mensen’: ‘Dan breng ik het nog netjes’Steven Bergwijn was zaterdag belangrijk voor Ajax met een rake penalty tegen Sparta Rotterdam (2-1 winst). De Amsterdammers speelden zonder namen op de rug. Met drie puntjes in plaats daarvan wil Ajax aandacht vragen voor de online haat die voetballers dag in, dag uit over zich heen krijgen.

