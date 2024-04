Ajax voorzitter Van Praag verzuimt aandelen te melden

Michael van Praag, voorzitter van de raad van commissarissen bij Ajax , heeft zich in de nesten gewerkt. De 76-jarige Van Praag heeft verzuimd zijn eigen aandelen Van Praag is inmiddels ruim vier maanden in dienst bij Ajax . De toezichthouder van de AFM heeft nog altijd niet de informatie, die wettelijk binnen twee weken binnen moet zijn.

'Dat Van Praag zich niet aan de meldplicht gehouden heeft, valt hem volgens de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) zwaar aan te rekenen', schetst de"Je moet als bestuurder en als commissaris weten dat jij te allen tijde die melding moet doen. En als hij dat niet weet, dan is hij misschien ook niet zo geschikt voor deze functie", reageert Gerben Everts, directeur van de VEB. Van Praag heeft vrijdag alsnog melding gemaakt in het register, zo laat Ajax in een reactie aan de NOS weten."Hier is sprake van een administratieve omissie van een feit dat bij de markt wel volledig bekend was", zegt een woordvoerde

Ajax Van Praag Aandelen Meldplicht Vereniging Van Effectenbezitters

Nederland Laatste Nieuws, Nederland Headlines

Wij hebben dit nieuws samengevat zodat u het snel kunt lezen. Bent u geïnteresseerd in het nieuws, dan kunt u hier de volledige tekst lezen. Lees verder:



VoetbalPrimeur / 🏆 20. in NL

Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.

Ajax Başkanı Michael van Praag, kendi Ajax hisselerini kaydetmeyi ihmal ettiAjax'ın yönetim kurulu başkanı Michael van Praag'ın, kendi Ajax hisselerini Finansal Piyasalar Otoritesi'ne (AFM) kaydetmeyi ihmal ettiği bildirildi.

Bron: VI_nl - 🏆 6. / 63 Lees verder »

Ajax voorzitter Michael van Praag heeft vertrouwen in komende transferperiodeAjax voorzitter Michael van Praag heeft vertrouwen in komende transferperiode ondanks schorsing van algemeen directeur Kroes

Bron: VoetbalPrimeur - 🏆 20. / 51 Lees verder »

Michael van Praag reageert op fout met Ajax-aandelenMichael van Praag heeft voor het eerst gereageerd op de fout die hij heeft gemaakt omtrent zijn Ajax-aandelen. De voorzitter van de raad van commissarissen heeft verzuimd zijn eigen aandelen te registreren.

Bron: VoetbalPrimeur - 🏆 20. / 51 Lees verder »

Problemen Ajax stapelen zich op: Michael van Praag registreerde aandelen nietMichael van Praag heeft zijn eigen Ajax-aandelen niet laten registreren bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM), zo bericht de NOS vrijdagmiddag.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

Ajax Başkanı Michael van Praag, hisselerini bildirmeyi ihmal ettiAjax'ın yönetim kurulu başkanı Michael van Praag, kendi hisselerini bildirmeyi ihmal ettiği için sorunlarla karşı karşıya kaldı.

Bron: VoetbalPrimeur - 🏆 20. / 51 Lees verder »

Onrust bij Ajax duurt voort: Van Praag de fout in met registratie Ajax-aandelenMichael van Praag, voorzitter van de raad van commissarissen bij Ajax, heeft zich in de nesten gewerkt. De 76-jarige Van Praag heeft verzuimd zijn eigen aandelen Ajax bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) te laten registreren.

Bron: VoetbalPrimeur - 🏆 20. / 51 Lees verder »