Ajax voorzitter Michael van Praag heeft vertrouwen in komende transferperiode

is groot, maar Michael van Praag maakt zich ondanks dat geen zorgen. De voorzitter van de raad van commissarissen vertelt lang met Louis van Gaal te hebben gesproken en mede op basis daarvan met een goed gevoel richting de komende transferperiode toe te leven.Kroes, die dinsdag vanwege handelen met voorkennis werd geschorst door Ajax, zou als nieuwe algemeen directeur tijdelijk verantwoordelijkheid gaan dragen voor het technische beleid van Ajax.

De Amsterdammers staan aan de vooravond van een belangrijke transferwindow, waarin zeer waarschijnlijk de bezem door de selectie gaat. Kroes zal er dan niet meer bij zijn.."Ik heb veel gesprekken gevoerd, heb ook heel lang met Louis aan de telefoon gezeten. Ik ben er absoluut van overtuigd dat wij de komende transferperiode goed kunnen handelen."Van Praag wil niks kwijt over eventuele namen."Waarbij ik niets zeg over welke spelers die komen, dat weet ik niet en daar heb ik ook geen verstand va

