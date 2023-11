Ajax voor straf een wedstrijd zonder F-side na staken Klassieker

Ajax moet naar aanleiding van de wanordelijkheden tijdens de wedstrijd tegen Feyenoord (0-4) één duel spelen zonder de fanatieke aanhang. Ook krijgt de Amsterdamse club een geldboete van € 25.000. (later meer)

