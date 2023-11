Ajax voor het eerst in historie laatste in Eredivisie door pijnlijke nederlaag bij PSV

Ondanks de status als underdog was Ajax veruit de sterkste in de eerste helft. Al na elf minuten was het via Branco van den Boomen raak. Brian Brobbey maakte, nadat hij daarvoor al drie enorme kansen had laten liggen, vlak voor rust de tweede Ajax-goal. Tussendoor had Lozano PSV op gelijke hoogte gezet, maar dat was nauwelijks verdiend. Ajax liet meermaals na om PSV op een grotere achterstand te zetten.

Dat bleek een goede zet van Maduro, want Van den Boomen schoot Ajax na elf minuten van afstand op voorsprong. Het gebeurde na een levendige fase waarin niet de Amsterdammers, maar koploper PSV bij vlagen de nummer zeventien van Eredivisie leek. Er klopte niets van de verdedigende organisatie van de Eindhovenaren. Brobbey kreeg in zijn eentje al drie kansen, waarvan zijn misser voor een leeg doel de grootste was. Steven Berghuis raakte de paal. De gelijkmaker van Lozano viel uit het niets.

