Ajax verliest arbitragezaak tegen zaakwaarnemer Tagliafico

heeft de arbitragezaak tegen de zaakwaarnemer van Nicolás Tagliafico verloren. De club is Ricardo Schlieper , de zaakwaarnemer in kwestie, hierdoor nog eens een ton verschuldigd, zo meldtTagliafico speelde vier jaar lang in Amsterdam en kreeg in die periode tot twee keer toe een opgewaardeerd contract. Bij deze onderhandeling bedong Schlieper een commissie. Eerder werd de zaakwaarnemer al een commissie van twee ton geboden bij de transfer naar Amsterdam.

Vervolgens werd Schlieper meerdere bonussen in het vooruitzicht gesteld, voor als Tagliafico voor Ajax behouden zou blijven ná de transferzomer van 2019. Hier betrof het een bonus van één ton, met erbovenop nog eens zeventigduizend euro als de Argentijn ook na de zomerse transferdeadline van 2020 nog in Amsterdam onder contract zou staan.

Bij deze regeling ging het mis. Ajax was immers in de veronderstelling dat de bonussen die eerder waren afgesproken na de nieuwe regeling kwamen te vervallen. De rechter heeft echter bepaald dat Ajax niet duidelijk heeft gemaakt dat de bonus zou vervallen, waardoor de Amsterdammers alsnog een ton over moeten maken naar Schlieper. In totaal is de club ruim een miljoen kwijt aan de zaakwaarnemer.

Ajax Arbitragezaak Zaakwaarnemer Nicolás Tagliafico Ricardo Schlieper

Wij hebben dit nieuws samengevat zodat u het snel kunt lezen. Bent u geïnteresseerd in het nieuws, dan kunt u hier de volledige tekst lezen. Lees verder:



VoetbalPrimeur / 🏆 20. in NL

Nederland Laatste Nieuws, Nederland Headlines

Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.

Ajax verliest arbitragezaak van Tagliafico's agent: totale kosten boven miljoenAjax heeft maandag een nederlaag geleden in een arbitragezaak tegen de zaakwaarnemer van Nicolás Tagliafico, zo meldt Voetbal International. De Amsterdammers moeten Ricardo Schlieper, de Argentijnse spelersmakelaar van Tagliafico, nog eens 100.000 euro betalen.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

Ajax legends diep bezorgd: ‘Huidige Ajax zou het heel lastig hebben tegen ons’De Ajax legends maken zich ernstige zorgen over de huidige toestand van Ajax, zo blijkt uit een publicatie van de NOS. De Amsterdammers kennen een van de slechtste jaargangen uit de clubhistorie en dat is voor de legends met een Ajax-hart moeilijk te verteren.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

Spaan oppert nieuwe Ajax-trainer: 'Niemand kent hem, maar dit schreeuwt Ajax'Volgens Henk Spaan doet Ajax er goed aan de trainer van Ipswich Town, Kieran McKenna, te onderzoeken als mogelijke opvolger van John van 't Schip. Dat schrijft hij in zijn column in Het Parool.

Bron: VoetbalPrimeur - 🏆 20. / 51 Lees verder »

'Diepe schok' bij Ajax: 'Zeer onaangenaam verrast dat Ajax dit nu overkomt'De positie van Alex Kroes als algemeen directeur van Ajax is 'onhoudbaar' geworden. Dat stelt Michael van Praag, voorzitter van de raad van commissarissen. Hij zegt 'diep geschokt' te zijn.

Bron: VoetbalPrimeur - 🏆 20. / 51 Lees verder »

Ajax-directeur Alex Kroes vraagt AFM om hulp bij handelskwestie, maar Ajax weigertAjax-directeur Alex Kroes heeft geen gehoor gekregen op zijn verzoek om de handelskwestie voor te leggen aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Kroes werd geschorst nadat bekend werd dat hij aandelen in de club had gekocht rondom zijn aanstelling.

Bron: VoetbalPrimeur - 🏆 20. / 51 Lees verder »

Ajax ontvangt open sollicitatie: 'Wil kijken hoe ik met die visie Ajax kan helpen'Demy de Zeeuw zou graag nog een keer een creatieve functie bij Ajax willen bekleden. De oud-speler van de Amsterdammers is op dit moment druk met zijn voetbalplatform 433, maar zou daarna graag bij zijn oude club aan de slag gaan.

Bron: VoetbalPrimeur - 🏆 20. / 51 Lees verder »