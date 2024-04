Ajax verliest aantrekkingskracht in zoektocht naar nieuwe trainer

Door de soap rondom Alex Kroes aantrekkingskracht verliest in de zoektocht naar een nieuwe trainer. De preses van de raad van commissarissen benadrukt wel dat de Amsterdamse club de visie van Kroes 'echt nodig had'.Het verhaal is bekend: twee weken na zijn aanstelling is Alex Kroes geschorst door Ajax, dat alweer op zoek kan naar een nieuwe directeur. Kroes nam richting komende zomer het technisch beleid op zich, wat betekent dat de Amsterdammers die rol nu intern moeten invullen.

"Ik maak me ab-so-luut geen zorgen", laat Van Praag in een uitgebreide persbijeenkomst optekenen door het."Ik heb Marijn (Beuker, red.) en Louis (van Gaal, red.) lang aan de telefoon gehad. Ik zie de strijdbaarheid bij Danny (Blind, red.) en ik ben ervan overtuigd dat we deze transferperiode goed kunnen handelen." De opvolger van John van 't Schip komt niet in bepaald rustig vaarwater terecht. Van Praag vermoedt dat Ajax geen aantrekkingskracht verliest door wat er zich allemaal afspeel

