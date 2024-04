Ajax'un transfer dönemi hakkında bilgiler

Het is nu al zeker dat Ajax een turbulente transferperiode tegemoet gaat. Directeur voetbal Marijn Beuker en hoofdscout Kelvin de Lang lijken de renovatie van de selectie in goede banen te moeten leiden. Met welk bedrag zij de markt op kunnen, hangt mede af van de verkopen. VoetbalPrimeur schat in hoeveelGerónimo Rulli - aankoopbedrag: 8 miljoen

Ajax betaalde in de winter van 2023 acht miljoen euro aan Villarreal voor Gerónimo Rulli. De sluitpost was kort daarvoor wereldkampioen geworden met Argentinië. Nu hij in de pikorde is gepasseerd door Diant Ramaj ligt een transfer voor de hand.schreef in januari al dat meerdere Europese clubs Gerónimo Rulli op de radar hebben, nadat een spectaculaire terugkeer naar jeugdliefde Estudiantes niet haalbaar bleek.

Veel aankopen van Sven Mislintat komen niet uit de verf en mogen in de zomer alweer weg bij Ajax, maar Josip Sutalo is misschien wel het meest schrijnende voorbeeld. De Kroatische international kwam voor een vast bedrag van meer dan twintig miljoen euro over van Dinamo Zagreb en de verwachtingen waren hooggespannen. Sutalo maakt echter keer op keer een uiterst onzekere indruk in de Johan Cruijff Arena.

In hoeverre de clubkas uiteindelijk gespekt wordt, zal afhangen van de ontwikkelingen. Ook zijn er nog andere spelers die verkocht kunnen worden. Zo is de toekomst van Steven Berghuis voer voor discussie, al ontkende zaakwaarnemer Guido Albers in gesprek metde geruchten over een overstap naar Besiktas. Een speler als Branco van den Boomen kan ook eieren voor zijn geld kiezen nu hij op de bank is beland.

