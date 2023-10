Ajax: tot 100x je inzet voor zege van jouw favoriet!

NL biedt een fraaie welkomstactie aan voor nieuwe spelers van 24 jaar of ouder. Bij de actie moet een keuze worden gemaakt tussen PSV en Ajax. Welk team zie jij winnen in Eindhoven? De quotering voor een zege van het team naar keuze wordt vervolgens verhoogd naar- Claim de bonus bij je eerste storting. Stort minimaal €20 om jouw 50X Odds Boost te ontvangen. Stort minimaal €100 om jouw 100X Odds Boost te ontvangen.De maximale inzet bij deze actie is 1 euro.

PSV zal als koploper van de Eredivisie met veel vertrouwen toeleven naar de ontmoeting met Ajax. Het team van Peter Bosz won alle negen zijn competitiewedstrijden dit seizoen en scoorde al dertig keer. De aanvallende cijfers zijn ronduit indrukwekkend, niet alleen dit seizoen, maar eigenlijk al het hele kalenderjaar. PSV maakte in 2023 in zestien verschillende competitiewedstrijden minstens drie goals.

De situatie bij PSV is ronduit jaloersmakend voor Ajax, waar het zo onrustig is. De Amsterdammers wonnen dit seizoen in de Eredivisie tot nu toe slechts één keer. Maurice Steijn werd begin deze week ontslagen en Hedwiges Maduro is naar voren geschoven om te beginnen met het repareren van de schade. In de eerste wedstrijd na het ontslag van Steijn ging Ajax donderdagavond met 2-0 onderuit tegen Brighton & Hove Albion. headtopics.com

