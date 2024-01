Ajax'ta yeni bir futbolcu transfer ediliyor

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.. De 33-jarige middenvelder moet nog dit weekend officieel worden gepresenteerd in de Johan Cruijff ArenA, waar een contract klaarligt voor anderhalf jaar.

Henderson reist een dezer dagen af naar Nederland voor de medische keuring en andere formaliteiten.uit de mond van Vink."Ik vind het heel verrassend en zie het eigenlijk ook nog steeds niet voor me. Het is heel bijzonder dat Henderson zelf zo graag naar Ajax wil. Met zijn instelling en mentaliteit gaat hij een nieuwe standaard zetten."Vink begrijpt niet waarom de voorkeur van Henderson uitgaat naar de Eredivisie."Ook niet als het PSV of Feyenoord was geweest. Ik denk niet dat je jezelf in de Eredivisie in de kijker speelt voor de EK-selecti





Ajax maakt serieus kans op transfer van HendersonMaakt Ajax serieus kans op de transfer van Henderson? Wat zijn de obstakels bij een eventuele transfer? En waarom wil Henderson vertrekken uit Saudi-Arabië?

Ajax blijft werken aan komst van HendersonAjax is serieus geïnteresseerd in de diensten van Henderson en werkt hard aan zijn komst. De voormalig Liverpool-middenvelder wil terugkeren naar Europa en kan ook naar Newcastle United of Bayer Leverkusen gaan.

Ajax nadert persoonlijk akkoord met toptarget Jordan HendersonAjax is een stap dichter bij de komst van Jordan Henderson gekomen, zo meldt Voetbal International. De Amsterdammers naderen een persoonlijk akkoord. Voor Henderson, die momenteel onder contract staat bij Al-Ettifaq, ligt een contract klaar voor anderhalf jaar in de Johan Cruijff ArenA.

De Telegraaf: Ajax wordt in de wachtkamer gezet voor Jordan HendersonAjax heeft nog altijd goede papieren voor het binnenhalen van Jordan Henderson, maar zit voorlopig in de wachtkamer, zo voegt Mike Verweij van De Telegraaf toe aan de berichtgeving van zondag. Al-Ettifaq weigert om een vraagprijs te noemen voor Henderson.

Ajax lijkt zeer kansrijk na uitlekken van salarisaanbod Juventus voor Henderson

'Onvoorstelbaar Ajax hunkert naar Henderson, één man bij PSV is een écht icoon'PSV evenaarde een stokoud Eredivisie-record, Luuk de Jong denderde de top-tien binnen, Feyenoord maakte een dure misstap en Ajax ontsnapte tegen Go Ahead Eagles. Dit schrijven de ochtendkranten over het eerste Eredivisie-weekend van de traditionele top-drie in 2024.

