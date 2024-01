Ajax'ta teknik direktör ve kulüp yönetimi arasında anlaşmazlık

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.binnen heeft gehaald op basis van statistieken. De inmiddels ontslagen technisch directeur zou suggesties voor aankopen van Maurice Steijn continu in de wind hebben geslagen.

Mislintat werd eind september met onmiddellijke ingang op straat gezet. Een maand later besloot Steijn samen met de clubleiding van de Amsterdammers dat ook hij zijn taken als trainer zou neerleggen.blikt Vink terug op het grote verval van Ajax. De analist is vooral kritisch op de clubleiding. �De grootste misvatting is geweest om Mislintat aan te stellen die zijn aankopen alleen op basis van statistieken doet. Op het lijstje van Steijn, Hedwiges Maduro en Sa�d Bakkati stonden spelers die Ajax naar een hoger niveau konden brenge





Maurice Steijn: ‘Een groot deel van de staf wilde niet met Berghuis verder’Vlak nadat Maurice Steijn opstapte bij Ajax, ging het gerucht dat de trainer door had gewild als Hedwiges Maduro en Steven Berghuis waren vertrokken. Volgens De Telegraaf was dat omdat het duo 'een mes in de rug van Steijn had gestoken'.

Maurice Steijn onthult onrealistische versterkingen die hij heeft aangedragenMaurice Steijn, de ontslagen hoofdtrainer, onthult enkele onrealistische potentiële versterkingen die hij afgelopen zomer heeft aangedragen. Hij beweert dat de club deze spelers nooit had kunnen betalen.

AD onthult wie naast Knutsen topkandidaat bij Ajax was vóór aanstelling SteijnNadat John Heitinga werd medegedeeld dat hij niet langer de hoofdtrainer zou blijven van Ajax, werd er in Amsterdam lang gediscussieerd over wie zijn opvolger moest worden.

Sem Steijn is woedend op mensen binnen Ajax: ‘Hij heeft heel veel verdriet’Hans Kraay junior leeft mee met Sem Steijn, zo heeft hij verteld in een video van ESPN waarin de analist terugblikt op de eerste seizoenshelft. De middenvelder van FC Twente is, ondanks alle commotie rond zijn vader Maurice Steijn bij Ajax, bezig aan een uitstekend seizoen.

'Totaal abnormaal PSV zorgt voor cliffhanger, Ajax tikt ondergrens van Steijn aan'De Eredivisie heeft een punt gezet achter 2023. In de laatste speelronde van het kalenderjaar maakte koploper PSV opnieuw grote indruk, bleef Feyenoord nog enigszins in het spoor en sneed Ajax zich lelijk in de vingers. Dít schrijven de ochtendkranten over de traditionele top-drie.

Steijn onthult moment wanneer Mislintat van hem af wilde: ‘Hij was woedend...’Sven Mislintat wilde ruim anderhalve maand voor Maurice Steijns vertrek bij Ajax al van de trainer af. Althans, dat was het gevoel dat Steijn overhield na afloop van het 0-0 gelijkspel bij Fortuna Sittard. Steijn verklaarde toen dat behalve Josip Sutalo geen van de aankopen zijn eigen voorgedragen opties waren.

