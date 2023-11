Ajax stelt Van 't Schip aan als trainer tot einde seizoen, daarna technisch management

John van 't Schip gaat tot het einde van dit seizoen aan de slag als hoofdtrainer van Ajax. Hij is de opvolger van Maurice Steijn, die vorige week na een dramatische seizoenstart vertrok bij de Amsterdamse club. Sindsdien stond assistent-trainer Hedwiges Maduro voor de groep. Onder zijn leiding werd er in de Europa League met 2-0 verloren bij Brighton & Hove Albion en zondag in de eredivisie met 5-2 bij PSV.

Weliswaar met nog twee in te halen wedstrijden voor de boeg, maar als die allebei drie punten opleveren, blijft het gat met de topvier groot. Ajax komt donderdag voor het eerst in actie onder de nieuwe trainer, dan wordt de eredivisiewedstrijd tegen FC Volendam ingehaald. Het is niet de eerste keer dat de 59-jarige Van 't Schip een tijdelijke functie gaat vervullen bij Ajax. In 2009 was hij ook al enkele maanden interim-trainer, destijds na het ontslag van Marco van Basten.

