'Ajax staat voor keuze: Van 't Schip wil vertrouweling toevoegen aan staf'

De 49-jarige Valkanis, enkelvoudig international van Australië, is een vertrouweling van Van 't Schip. De twee werkten eerder samen bij PEC Zwolle en Griekenland. Momenteel staat Valkanis onder contract bij Hapoel Tel Aviv, waar hij hoofdtrainer is. In Israël wordt vanwege de oorlog niet meer gevoetbald.nog niet duidelijk of Ajax meewerkt aan het plan van Van 't Schip.

Valkanis zou de derde assistent in de technische staf worden, naast Hedwiges Maduro en Saïd Bakkati. De Australiër was vorig jaar nog assistent-trainer en vervolgens hoofdtrainer van het Belgische KAS Eupen.Van 't Schip begint maandag of dinsdag aan zijn klus bij Ajax. Hij vervangt Hedwiges Maduro, die op zijn beurt Maurice Steijn opvolgde, en tekent tot het einde van het seizoen in de Johan Cruijff Arena.

'Van 't Schip gaat zich meteen buigen over heet hangijzer bij Ajax'Het is geen zekerheid dat Steven Bergwijn ook volgende week nog aanvoerder is van Ajax. De Telegraaf schrijft dat John van 't Schip, die het roer na de uitwedstrijd tegen PSV overneemt, zich gaat buigen over de vraag of de aanvaller nog wel de geschikte man is. Lees verder ⮕

'Van 't Schip gaat zich meteen buigen over heet hangijzer bij Ajax'Het is geen zekerheid dat Steven Bergwijn ook volgende week nog aanvoerder is van Ajax. De Telegraaf schrijft dat John van 't Schip, die het roer na de uitwedstrijd tegen PSV overneemt, zich gaat buigen over de vraag of de aanvaller nog wel de geschikte man is. Lees verder ⮕

Vertrouwen in 'heel fijne' Van 't Schip: 'Dan kan het al stuk beter gaan bij Ajax'John van 't Schip is een heel fijne man die bij Ajax voor duidelijkheid en positivisme kan zorgen. Dat stelt Dico Koppers, die bij PEC Zwolle onder de 59-jarige trainer speelde, in Done Deal, de transferpodcast van VoetbalPrimeur. Lees verder ⮕

'Van 't Schip buigt zich over aanvoerderschap Bergwijn bij Ajax'Het lijkt geen uitgemaakte zaak dat Steven Bergwijn de aanvoerder van Ajax blijft. John van 't Schip zal zich gaan buigen over de vraag of de 26-jarige aanvaller de band houdt of dat hij van die verantwoordelijkheid wordt verlost, schrijft De Telegraaf. Lees verder ⮕

'Ajax denkt aan buitenlandse trainer om Van 't Schip op te volgen'Toekomstig algemeen directeur Alex Kroes neigt naar het aanstellen van een buitenlandse trainer bij Ajax, zo meldt Het Parool. De verwachting is dat John van 't Schip komende week het stokje gaat overnemen van interim-hoofdcoach Hedwiges Maduro, maar ook die aanstelling zou van tijdelijke aard zijn. Lees verder ⮕

'Ajax denkt aan buitenlandse trainer om Van 't Schip op te volgen'Toekomstig algemeen directeur Alex Kroes neigt naar het aanstellen van een buitenlandse trainer bij Ajax, zo meldt Het Parool. De verwachting is dat John van 't Schip komende week het stokje gaat overnemen van interim-hoofdcoach Hedwiges Maduro, maar ook die aanstelling zou van tijdelijke aard zijn. Lees verder ⮕