'Ajax-spandoek' bij PSV zorgt voor reuring: 'Verwijzing naar Nouri? Heel triest'

- Ajax op de Oosttribune van het Philips Stadion werd uitgerold, maakt veel los op social media. Met '34 opmerkingen' zou worden verwezen naar Abdelhak Nouri.achter elkaar niet wist te wist te winnen. De zogenaamde Instagram-post was geliket door Sven Mislintat en had 34 opmerkingen. Dat nummer is onlosmakelijk verbonden met Abdelhak Nouri."We dachten dat het een ludiek spandoek was", begint presentator Jan Joost van Gangelen, die vervolgens de reactie uit Ajax-hoek aanhaalt.

Volgens PSV-watcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad wordt vanuit de PSV-achterban ontkracht dat '34' een verwijzing is naar Nouri. 'Een competitie heeft 34 speelronden. De verwijzing heeft daarmee te maken, zeggen de PSV-supporters', schrijft hij op X.

Ik hoop dat je in de gemeenteraad wat minder snel je conclusies trekt, Arne. Een competitie heeft 34 speelronden. De verwijzing heeft daarmee te maken, zeggen de PSV-supporters.Video

Ajax-fans walgen van vermeende verwijzing naar Nouri op spandoek van PSVDe supporters van PSV toonden in de eindfase van de topper tegen Ajax (5-2 winst) een uiterst pijnlijk spandoek voor de Amsterdammers. De PSV-fans stippelden een zogeheten route richting Keuken Kampioen Divisie uit voor Ajax, dat inmiddels hekkensluiter is in de Eredivisie. Lees verder ⮕

Ajax-fans walgen van vermeende verwijzing naar Nouri op spandoek van PSVDe supporters van PSV toonden in de eindfase van de topper tegen Ajax (5-2 winst) een uiterst pijnlijk spandoek voor de Amsterdammers. De PSV-fans stippelden een zogeheten route richting Keuken Kampioen Divisie uit voor Ajax, dat inmiddels hekkensluiter is in de Eredivisie. Lees verder ⮕

Ajax verrast in Eindhoven: 'Steijn wilde Ajax kapot maken, PSV wordt aangepakt'Tegen alle verwachtingen in staat Ajax, dat eigenlijk in crisis verkeert, bij rust met 1-2 voor op bezoek bij PSV. Dat levert voor een storm aan reacties op social media. Lees verder ⮕

Spandoek bij PSV over Ajax zorgt voor reuring: 'Dan is het echt schandalig'Het spandoek dat in de slotfase van PSV - Ajax op de Oosttribune van het Philips Stadion werd uitgerold, maakt veel los op social media. Met '34 opmerkingen' zou worden verwezen naar Abdelhak Nouri. Lees verder ⮕

Bosz schrok van PSV in topper: “Ajax had wel 4 keer kunnen scoren”Voor het eerst dit seizoen kreeg PSV twee goals tegen in een eredivisiewedstrijd. Maar die schade had nog veel hoger uit kunnen vallen zag ook Peter Bosz. De trainer had niet gelijk het vertrouwen dat zijn ploeg het nog om kon draaien, maar was lovend over de wissels die dat toch voor elkaar konden krijgen. Lees verder ⮕

112-nieuws: auto vliegt uit bocht · 15 aanhoudingen bij PSV-AjaxIn dit liveblog houden we je deze zondag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje. Lees verder ⮕