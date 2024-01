Ajax probeert contract met Hato te verlengen

Ajax probeert het contract met Hato te verlengen, maar het is onzeker of dit zal lukken. Bayern, Dortmund, Arsenal en Chelsea volgen het zeventienjarige talent nauwlettend. Hato is bezig aan zijn tweede seizoen in de hoofdmacht van Ajax en is een vaste basisspeler geworden.





‘Kindsterretje Hato is volstrekt ongeschikt om leiding aan dit Ajax te geven’Hugo Borst spreekt maandagochtend in zijn column voor het Algemeen Dagblad meerdere ergernissen uit. De schrijver en voetbalcriticus begrijpt onder meer niet waarom de zeventienjarige Jorrel Hato afgelopen donderdag tijdens het gewonnen Europa League-duel met AEK Athene (3-1) de aanvoerdersband bij de Amsterdammers droeg.

Hato: 'Ik had het liever een-op-een van John van 't Schip gehoord bij Ajax'Terwijl Ajax bezig is aan het slechtste jaar uit de clubgeschiedenis, zet Jorrel Hato juist reuzenstappen voorwaarts. De pas zeventienjarige verdediger vormt in Amsterdam het lichtpunt in donkere tijden en werd onlangs zelfs beloond met de aanvoerdersband.

Derksen verwerpt vergelijking tussen Ajax en Feyenoord: ‘Ajax is andere klasse’Johan Derksen is kritisch op Ajax en zijn supporters. De analist stelt aan tafel bij Vandaag Inside onder meer dat de Amsterdammers 'een heel modaal elftalletje' hebben. Daarnaast snapt hij niets van de blijdschap bij de supporters om het bereiken van de Conference League.

Ajax-spits Hoekstra klaar voor Bayern: 'Kan scoren op momenten dat het moet'Tiny Hoekstra maakte tegen Paris Saint-Germain Ajax' allereerste goal in de Champions League. Vanavond wacht de Amsterdamse vrouwen een uitduel met Bayern München.

Ajax-spits Hoekstra klaar voor Bayern: 'Kan scoren op momenten dat het moet'Tiny Hoekstra maakte tegen Paris Saint-Germain Ajax' allereerste goal in de Champions League. Vanavond wacht de Amsterdamse vrouwen een uitduel met Bayern München.

‘Arsenal krijgt concurrentie van andere Engelse grootmacht in strijd om Hato’Niet alleen Arsenal, maar ook Chelsea houdt de verrichtingen van Jorrel Hato nauwlettend in de gaten. De zeventienjarige centrumverdediger is een van de weinige lichtpuntjes van Ajax dit seizoen en kon eerder al rekenen op interesse uit het noorden van Londen. Nu mengt ook Chelsea zich in de strijd. Dat beweert althans journalist Rudy Galetti.

