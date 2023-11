Ajax-plaaggeest De Jong schrijft geschiedenis en is Kuijt voorbij

Tot zondag deelde De Jong dit record met Spitz Kohn (1960-1962) en Dirk Kuijt (2004-2006). Door zijn benutte rebound mag de voormalig Oranje-international zich alleen recordhouder noemen.

Kijken we alleen naar deze eeuw, dan is De Jong ook nog eens de productiefste speler in Eredivisie-duels met Ajax. De kopsterke spits scoorde negen keer tegen de Amsterdammers, eenmaal vaker dan FC Twente-boegbeeld Blaise N'Kufo.

Vlak na zijn 2-2 verzorgde De Jong trouwens de assist voor de 3-2 van Ismael Saibari, waarmee hij zijn status als Ajax-plaaggeest nogmaals bevestigde.

Roda JC verslaat Jong Ajax en slaat aanval op de koppositie afRoda JC Kerkrade behoudt de koppositie in de Keuken Kampioen Divisie dankzij een 2-1 overwinning op Jong Ajax in het eigen Parkstad Limburg Stadion. Nummer twee Willem II, dat in punten gelijk staat met Roda JC maar een minder doelsaldo heeft, had vrijdagavond weinig moeite met Jong PSV: 3-0.

