Ajax overweegt hereniging van Xavi en Cruijff

Volgens de Spanjaarden ziet Ajax een hereniging van Xavi en Cruijff wel zitten. Xavi zou op het veld de touwtjes in handen nemen, terwijl Cruijff een functie als sportief directeur zou krijgen. Ajax houdt rekening met hun voetbaltaal bij het plannen van hun toekomst.

Ajax, Oranje en Barcelona herdenken ‘onsterfelijke’ Johan Cruijff op sterfdagHet is zondag 24 maart. Op deze dag acht jaar geleden kwam een van Nederlands grootste voetballers aller tijden, Johan Cruijff, te overlijden. De socialemediakanalen van het Nederlands elftal en voormalig werkgevers FC Barcelona en Ajax staan stil bij het overlijden van de eeuwige nummer veertien.

