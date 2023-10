Ajax ook onder Maduro machteloos: Brighton boekt eenvoudige zege

heeft het tij nog niet weten te keren. Onder leiding van interim-coach Hedwiges Maduro gingen de Amsterdammers met 2-0 onderuit in hetMaduro voerde weinig wijzigingen door in zijn opstellingen, maar zoals beloofd verlegde hij wel de nodige accenten. Zo speelde Ajax bijzonder compact en teruggetrokken in het American Express Community Stadium. Die aanpak leek zijn vruchten af te werken, want de Amsterdammers hielden in ieder geval geen open huis zoals in de voorbije weken.

Bovendien wist Brighton langzaam maar zeker toch wat speldenprikjes uit te delen. Diant Ramaj, de vervanger van de geblesseerde Jay Gorter, kon een schot van James Milner makkelijk pakken, nadat Carlos Forbs de bal gemakkelijk had ingeleverd. Jorrel Hato moest ingrijpen bij João Pedro, terwijl Simon Adingra een meter over schoot. Ramaj kreeg na 36 minuten zijn hand tegen een gevaarlijke poging van Pedro. Op slag van rust ging het echter toch mis.

Brighton hield de touwtjes stevig in handen en trok de zege eenvoudig over de streep tegen een machteloos Ajax. Het is voor de Engelse ploeg de eerst Europese zege. Ajax staat onderaan in de poule met twee punten. Voor de Amsterdammers wacht zondag de volgende zware test met de uitwedstrijd tegen PSV.Video headtopics.com

