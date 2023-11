Ajax ontsnapt aan zware sanctie voor incidenten tijdens Klassieker

De Klassieker werd vorige maand hevig ontsierd door grote hoeveelheden vuurwerk en een plastic beker die op het veld belandden. De wedstrijd werd eerst tijdelijk onderbroken en later definitief gestaakt. Op woensdag 27 september werd de wedstrijd uitgespeeld. Na de gestaakte wedstrijd misdroegen een aantal supporters zich door de hoofdingang van de Johan Cruijff Arena binnen te stormen.

