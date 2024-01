Ajax onderzoekt mogelijkheid om Julian Rijkhoff terug te halen

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.onderzoekt de mogelijkheid om Julian Rijkhoff terug naar Amsterdam te halen, zo erkent Kelvin de Lang, de tijdelijk technisch directeur, tegenover het .

De achttienjarige spits ligt bij Borussia Dortmund vast tot medio 2026, maar heeft daar geen uitzicht op speeltijd. �Er is nog geen witte rook op komst�, geeft De Lang aan, wanneer hij gevraagd wordt naar de Amsterdamse interesse in Rijkhoff. �Voor Jong Ajax zou het wel fijn zijn om een spits erbij te hebben, want we spelen daar nu vaak met buitenspelers in de spits.� De tijdelijke technisch directeur geeft aan dat Rijkhoff �een optie voor Ajax zou kunnen zijn�. �Hij is een speler die we kennen en hij wordt bij Dortmund niet veel bij het eerste betrokke





