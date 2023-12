Ajax middenvelder ontevreden over kansen in het team

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van(3-2) wederom geen deel uit van de wedstrijdselectie van Ajax. Bekend is dat de middenvelder, die in Amsterdam beschikt over een aflopend contract, ontevreden is over de kansen die hij (niet) krijgt in de hoofdmacht van Ajax.Na afloop van het verloren duel van Ajax meldde Misehouy zich donderdag op Instagram. De Amsterdammer plaatste een foto van zichzelf met als bijschrift drie puntje





voetbalzonenl » / 🏆 16. in NL Wij hebben dit nieuws samengevat zodat u het snel kunt lezen. Bent u geïnteresseerd in het nieuws, dan kunt u hier de volledige tekst lezen. Lees verder:

Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.

Derksen verwerpt vergelijking tussen Ajax en Feyenoord: ‘Ajax is andere klasse’Johan Derksen is kritisch op Ajax en zijn supporters. De analist stelt aan tafel bij Vandaag Inside onder meer dat de Amsterdammers 'een heel modaal elftalletje' hebben. Daarnaast snapt hij niets van de blijdschap bij de supporters om het bereiken van de Conference League.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

Ajax'ın Chelsea'den oyuncu transfer etmesi tartışılıyorAjax'ın Chelsea'den Noni Madueke veya Maatsen'i transfer etmesi tartışılıyor. Madueke'in az süre alması transferin tek sebebi değil.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

Verweij spreekt VI tegen: 'Veel grotere clubs dan Ajax hebben belangstelling’De belangstelling van Ajax in Julian Rijkhoff is niet concreet, zo meldt Mike Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. De Amsterdammers hebben wel degelijk interesse in de jonge spits van Borussia Dortmund, maar er zijn 'veel grotere clubs dan Ajax' die het op Rijkhoff gemunt hebben.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

Ajax wint op zeer overtuigende wijze en overwintert in EuropaAjax heeft zich donderdagavond geplaatst voor de play-offs van de Conference League. In de Johan Cruijff ArenA was de ploeg van John van ‘t Schip een maat te groot voor AEK Athene dankzij een dubbelslag van Chuba Akpom en een treffer van Kenneth Taylor: 3-1.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

Ajax blijft dankzij grabbelende keeper bij dubbelslag Akpom actief in EuropaLees meer

Bron: VI_nl - 🏆 6. / 63 Lees verder »

Ajax-aankoop van Mislintat imponeert: ‘Zijn marktwaarde is al enorm gestegen’Frans Hoek is onder de indruk van Diant Ramaj. De ex-keeperstrainer van het Nederlands elftal, die nu actief is bij Orange County in de Verenigde Staten, denkt dat de marktwaarde van de 22-jarige Ajacied inmiddels flink gestegen is. “En er kan nog veel meer uitkomen”, aldus Hoek in gesprek met Voetbal International.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »