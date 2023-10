Ajax-lichtpuntje is eerlijk: 'Ja, ik had mijn debuut eerder verwacht'

-duel bij Brighton. De 22-jarige Duitse sluitpost was een lichtpuntje aan Amsterdamse zijde, maar erkent dat hij zich al eerder had willen laten zien."Ik ben blij dat ik hier mijn Ajax-debuut heb mogen maken. Ik had het natuurlijk anders voorgesteld, met een overwinning. Maar het is zoals het is en ik ben blij dat ik heb gespeeld", vertelt Ramaj op de persconferentie na afloop. De Duitser erkent dat hij naar zijn zin iets te lang heeft moeten wachten.

Op de vraag hoe Ramaj zichzelf omschrijft als doelman, volgt een glashelder antwoord."Als een Ajax-keeper." Hij erkent dat hij vol zelfvertrouwen is."Ja, dat heb ik. Ik denk dat je dat op dit niveau móét hebben. Anders kun je mijn spel niet zo spelen. Ik denk dat ik het team kan helpen met mijn kwaliteiten. Als het nodig is, kan ik kort spelen. Maar ook de langere ballen kan ik geven, ik kan het team dus op alle manieren helpen. Daarom ben ik ook naar deze club gehaald.

