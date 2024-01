Ajax ledenraadslid fungeert als advocaat van speler Legia Warschau

Christian Visser, een lid van de ledenraad van Ajax, fungeert namelijk als advocaat van een speler van Legia Warschau die juridische stappen onderneemt na aanvang van de ongeregeldheden rondom het Conference League-duel tegen de Alkmaarders van vorig jaar. Er was reeds wrijving tussen beide clubs over de aanstaande overstap van algemeen directeur Alex Kroes van AZ naar Ajax."Eerst heeft die Michael van Praag gezegd dat hij mondjesmaat met Alex Kroes sprak.

Dat mag helemaal niet met dat concurrentiebeding. En een speler van Legia Warschau heeft een klacht ingediend tegen een suppoost van AZ vanwege mishandeling. En welke advocaat neemt hij dan? Christian Visser, een lid van de ledenraad van Aja





